В Приангарье восстановили электроснабжение

Около 400 человек оставались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Электроснабжение в Марковском административном округе Иркутской области, где около 400 человек остались без электричества в морозы, восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.

"Электроснабжение восстановлено в 12:53 (07:53 мск - прим. ТАСС). Бригады Южных электрических сетей поменяли поврежденный провод, перераспределили нагрузку, установив к имеющимся двум рубильникам, еще один. Причиной аварии стало повреждение СИП на контактах рубильников из-за возросшей нагрузки", - написал Фролов.

В Марковском административном округе произошел пожар на трансформаторной подстанции и около 400 жители остались без электричества. Авария произошла из-за возросшего потребления электроэнергии, которое вызвали морозы в регионе, ночью с 19 на 20 января в округе возникла перегрузка на линии электропередач. Был создан ПВР на 1,5 тыс. человек. По данным Иркутского УГМС, в регионе установились сильные морозы. Температура воздуха днем доходила до минус 40 градусов. 20 января днем местами будет до минус 37 градусов, небольшой ветер.