2ГИС: в Москве и Сочи находится больше всего публичных точек Wi-Fi

Топ-20 замыкает Псков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Доступных без ограничений точек Wi-Fi больше всего в Москве и Сочи, сообщили ТАСС в геосервисе 2ГИС со ссылкой на свои подсчеты. Столица лидирует с большим отрывом, топ-20 замыкает Псков.

В Москве 5 351 точка общедоступного Wi-Fi, в Санкт-Петербурге - 1 237. Северную столицу опережают только Сочи с 2 610 точками и Нижний Новгород с 1 286. Четыре города, замыкающие топ-20, - Уфа (350), Кострома (320), Киров (289) и Псков (282).

Всего в 2ГИС проанализировали более 100 городов по всей России и насчитали в них порядка 33 тыс. точек. В расчет брались Wi-Fi-сети с подключением "без ограничений" - в парках, библиотеках, в кафе, ТЦ, на остановках общественного транспорта и так далее.

Медиана (усредненное центральное значение) среди 20 крупнейших городов по числу публичных Wi-Fi-точек - 556. Волгоград с 539, Новороссийск с 511, Саратов (476), Самара (465) и Калуга (426) "ближе всего к этому значению", отмечают в геосервисе.