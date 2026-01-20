На Камчатке ввели меру поддержки для семей с детьми в части оплаты услуг ЖКХ

Речь идет о компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30% от регионального стандарта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Новая мера поддержки - компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30% от регионального стандарта - введена на Камчатке для семей с детьми. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Если в семье с 1 января этого года родился второй ребенок, то необходимо обратиться за мерой поддержки, которая позволяет получить компенсацию на жилищно-коммунальные услуги в размере 30% от регионального стандарта. Она не зависит от доходов семьи, от размера дохода на каждого члена семьи и носит заявительный характер. Эта мера поддержки предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет и направлена на поддержку семей, в которых появился второй ребенок", - рассказали в правительстве Камчатки.

Уточняется, что воспользоваться этой мерой поддержки могут также многодетные семьи. Помимо этого, компенсация распространяется на оплату 30% от взноса на капремонт.