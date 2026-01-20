В Саратове в 2026 году планируется реализовать проект "Безопасный город"

Подобный проект до этого был внедрен в Москве

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Проект "Безопасный город" для поддержания общественного порядка планируется реализовать в 2026 году в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы.

В ходе рабочей поездки в Саратов Володин провел совещание о реализации проекта. Ранее подобный проект был внедрен в Москве, где, по словам председателя Госдумы, показал свою эффективность.

"Обсуждая, пришли к решению, что нам правильно будет реализовать такой проект в городе Саратове. Значимость его огромна в вопросах, связанных с поддержанием общественного правопорядка. <…> Планирую, уже на следующей неделе первые ресурсы чтобы поступили в регион на это как на целевой проект, за счет привлеченных средств в бюджет региона", - сказал Володин на опубликованном видеофрагменте с совещания.

Отмечается, что полностью реализовать проект намерены до конца 2026 года. Начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Ситников заявил, что для внедрения системы разработали дорожную карту по построению правоохранительного сегмента. К сентябрю планируется ввести в эксплуатацию часть правоохранительного комплекса. "На сегодняшний день подготовлено техническое задание, адресный план установки видеокамер на территории города Саратова - подключение видеодомофонов, и имеется возможность интеграции камер других систем видеонаблюдения, расположенных на социально важных объектах", - отметил Ситников.

"Безопасный город" - это аппаратно-программный комплекс, в состав которого входит технически оснащенная платформа для обеспечения общественного порядка, профилактики, мониторинга, оперативного пресечения, расследования правонарушений, а также повышения раскрываемости преступлений. Для построения городской системы видеонаблюдения и модернизации Системы 112 планируется создать центр обработки данных, который позволит подключить видеодомофоны и видеокамеры.