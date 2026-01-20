Политик Сорлин поделился впечатлениями о выставке уничтоженной техники НАТО в РФ

Вице-председатель Международного движения русофилов отметил, что посетители мероприятия, несмотря на демонстрацию французских образцов, не проявляли ненависти к Франции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин рассказал в интервью ТАСС, как посетители выставки уничтоженной техники НАТО на Поклонной горе, несмотря на демонстрацию разбитых французских образцов, не проявляли ни капли ненависти к Франции, что, по его мнению, демонстрирует высокий уровень политической зрелости российского общества.

"У русских очень высокий уровень политической зрелости, и это меня действительно впечатлило. Все русские, которых я встречал, проводят четкое различие между французским правительством и французским народом", - отметил Сорлин.

Он сообщил, как два года назад посетил выставку бронетехники стран НАТО, уничтоженной российской армией и взятой в качестве трофеев: "Российский журналист услышал мою речь и попросил дать интервью. Я, конечно, согласился. Пока я давал интервью, десятки российских туристов, посещавших выставку, начали собираться вокруг нас. И в тот момент я думал: вся эта техника, включая французскую, использовалась для убийства отцов, сыновей, дядей, братьев тех людей, которые пришли на эту выставку. Я задавался вопросом: как они отреагируют?"

"В конце интервью ко мне подошло так много русских. И знаете, как они реагировали? Каждый раз это было "Браво!" и "Спасибо!", - сказал политик. "Спасибо, что вы здесь. Браво, что остались в России. Мы любим Францию. У нас нет ничего против французского народа", - привел он слова своих собеседников.

Сорлин назвал этот момент "одним из самых сильных за 10 лет жизни в России" и часто рассказывает эту историю соотечественникам как пример мудрости и доброго отношения россиян к Франции.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.