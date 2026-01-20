elDiario.es: экс-работники Хулио Иглесиаса обвинили его в незаконном увольнении

По данным электронной газеты, два экс-сотрудника трудились в особняке исполнителя в Доминиканской Республике

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Три бывших работника певца Хулио Иглесиаса обвинили его в необоснованном увольнении. С таким утверждением выступила испанская электронная газета elDiario.es.

По ее версии, экс-сотрудники в особняке исполнителя в Доминиканской Республике также заверяют, что были уволены без соблюдения соответствующих трудовых гарантий. Так, братья Рохелио и Элеутерио Вильянуэва рассказали, что лишились работы в 2020 году во время пандемии коронавируса без официального объяснения причин и соответствующей компенсации. По версии уволенных, они занимались плотничными работами и вождением.

Как отмечается, художник и сварщик Эвенсон Линдор также обвинил певца в незаконном увольнении после работы в особняке с 2019 по 2023 год. По его словам, ему предложили компенсацию, значительно меньшую той, на которую он имел право согласно его трудовым расчетам.

Как передавала 13 января elDiario.es, две женщины утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом. Исполнитель отверг обвинения, назвав их ложными.

82-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей.