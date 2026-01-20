В Крыму восстановили электроснабжение всех населенных пунктов

Оно было прервано из-за технологического нарушения в сетях

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Электроснабжение всех населенных пунктов в Республике Крым, прерванное из-за технологического нарушения в сетях, восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"Электроснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате технологических нарушений в сетях энергоснабжения, полностью восстановлено. В ходе аварийно-восстановительных работ суммарно введено в действие 50 МВт мощности", - сообщил он.

По словам Гоцанюка, подача электроэнергии стабилизирована во всех ранее обесточенных населенных пунктах Джанкойского, Сакского, Раздольненского, Советского районов, а также в городе Евпатория.

Ранее региональное Минтопэнерго сообщало, что из-за перегрузки энергосистемы графики временного отключения света ввели в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах. Было отключено 26 сел , где проживают 23 618 человек и расположено 29 социально-значимых объектов.