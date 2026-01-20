В Новосибирской области намерены уточнить границы муниципалитетов

Это необходимо при проведении реформы местного самоуправления

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют уточнить границы муниципалитетов при проведении реформы местного самоуправления. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр региональной политики Роман Бурдин.

По федеральном законодательству субъекты страны, не имеющие исторических и национальных особенностей территорий, обязаны до 1 января 2027 года принять законы о территориальной организации местного самоуправления с установлением одноуровневой модели. В Новосибирской области с 2024 года девять муниципальных районов преобразованы в муниципальные округа. Советы депутатов остальных 21 района в конце 2025 года выразили готовность к реформе. Губернатор региона внес соответствующий проект в законодательное собрание.

"Мы этим законом в том числе и границы устанавливаем. Как правило, мы говорим слово "существующие", но здесь мы воспользовались [случаем] и уточнили границы, потому что были кое-где между муниципалитетами неточности, наложения", - сказал он. При этом он уточнил, что глобально границы не изменятся. Также реформа не сильно затронет пять городских округов, уже существующие в регионе.

По оценке Бурдина, реформа, проведенная на первых территориях, повысила качество и эффективность управления. "Более эффективными стали и бюджетные процессы, связанные с развитием территорий. <…> Сегодня этот процесс стал более оптимизированным, минуя лишние действия. Это очень важно при необходимости быстрых мер", - отметил он.

Бурдин также напомнил, что основная масса представительных органов в муниципалитетах была избрана в 2025 году и имеет срок полномочий до сентября 2030 года. По его словам, годы станут переходным периодом, и к 1 января 2031 года реформа будет завершена. Для жителей территорий существенных изменений не произойдет, уточнил министр. "Услуги остаются прежними, останутся органы, которые будут представлять окружную власть", - добавил он.

Цели реформы и гражданская активность

В правительстве региона сообщали, что закон призван устранить дублирование полномочий между районными и поселенческими уровнями управления, концентрировать ответственность на уровне администрации округа и повысить эффективность использования ресурсов. В то же время реформа предполагает повышение гражданской активности жителей и их участие в самоуправлении через различные инструменты. В качестве примера Бурдин привел институт старших по поселениям и общественные организации.

В регионе работает комиссия по взаимодействию с местными органами власти, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. "Проводим много обсуждений на местах и видим задачу повышения компетенции жителей для понимания прав и механизмов", - отменила она. Она добавила, что в каждом муниципалитете развиваются некоммерческие организации, работают отделения общественных организаций.