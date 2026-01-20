В Т-банке рассказали, что российские дети чаще всего просили у ИИ-Деда Мороза

В список вошли игрушки, компьютерные игры, животные и гаджеты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские дети более 500 тыс. раз позвонили ИИ-Деду Морозу и чаще всего просили у него игрушки и компьютерные игры, электронику, животных, спортивный инвентарь и сладкие подарки. Наиболее востребованными подарками оказались машинки и смартфоны, сообщила ТАСС пресс-служба Т-банка.

"По сравнению с сезоном 2024-2025 годов количество звонков ИИ-Деду Морозу выросло больше чем в семь раз до 522 тыс. (в сезоне 2024-2025 70 тыс.). Сервисом воспользовались 184 тыс. уникальных пользователей, а суммарная длительность разговора превысила 950 тыс. минут, что равно почти двум годам разговоров", - говорится в сообщении.

Телефонный ИИ-Дед Мороз, разработанный специалистами Т-банка, принимает звонки детей по всей России в последние два новогодних сезона, причем в 2026 году время его работы было расширено до 15 января. Он создан на базе разработанной в России системы синтеза и распознавания речи, большой языковой модели и специального звукового движка, который быстро обрабатывает запросы собеседника и реагирует на его реплики.

В рамках новогодней кампании номер телефона Деда Мороза был размещен на специальных почтовых ящиках для писем в отделениях "Почты России", на баннерах, а также рядом с вольерами с северными оленями в Московском зоопарке. При звонке на этот номер сервис общается с ребенком, уточняет его новогоднее желание, расспрашивает о его хобби, интересах, любимых фильмах и семейных традициях, а также слушает стихи и песни.

Недавно разработчики этой системы подвели итоги акции и определили наиболее популярные пожелания среди российских детей, пообщавшихся с ИИ-Дедом Морозом. Помимо физических игрушек, компьютерных игр и электроники, дети часто желали приобрести собаку или кошку, а небольшое число из них также изъявило желание получить лошадь или хомяка. В число популярных желаемых подарков также вошли велосипеды, коньки, санки и самокаты.

Помимо подарков для себя, дети также желали мамам получить новый смартфон, сумочку, дачу, машины или новую кухню, а папам - большую машину, закрытие ипотеки, коллекционную машину, новую одежду и яхту. Также некоторые дети высказали очень необычные желания - получить 100 кг пельменей, 10 кг лакрицы или красной икры, 100 тыс. эскимо или 10 кг мармелада. Как надеются разработчики и организаторы акции, она поможет родителям лучше понимать желания и переживания их детей.