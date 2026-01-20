Исторический тюремный комплекс "Кресты" сохранит название

После превращения в общественное пространство на его территории появятся музей, гостиничный комплекс, гастрономическая улица и галереи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты" сохранит свое название после превращения в общественное пространство по результатам голосования, сообщили в пресс-службе группы компаний "КВС".

"Участники голосования выбрали сохранить историческое название, которое стало частью городской идентичности. "Кресты" - это не просто адрес, а узнаваемый символ Петербурга, его культурный код", - говорится в сообщении.

Название "Кресты" получило 8 730 голосов. Всего в голосовании приняли участие 12 тыс. человек.

На территории комплекса на Арсенальной набережной появятся музей, гостиничный комплекс, гастрономическая улица, галереи и выставочные пространства.

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных. Планируется, что исторический комплекс "Кресты" после преобразования станет общественным пространством с гостиничными номерами, ресторанами и музеем. Церковь святого Александра Невского на территории "Крестов" передадут РПЦ.

Девелоперская компания "КВС" выкупила на торгах исторический комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге в феврале 2025 года.