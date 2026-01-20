В Хургаде закрыли пляжи из-за акулы

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что угрозы туристам нет

Хургада, Египет © Andrej Privizer/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Угрозы для находящихся в Хургаде (Египет) туристов из-за акулы нет, на пляжах работают спасательные службы. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Угрозы для туристов нет, спасательные службы работают. После отмены сигнала опасности пляжи будут открыты для туристов. Жалоб от туристов нет", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что пляжи пяти отелей в Хургаде закрыли из-за акулы, которая "патрулирует акваторию возле берегов и не дает людям купаться".