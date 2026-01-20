Суд запретил приложение для айфонов, изменяющее голос при телефонном разговоре

При использовании приложения в части изменения голоса абонента возможно осуществлять звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить доступ к сервису для айфонов, изменяющему голос при телефонном разговоре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в АррStore и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона", - сказали в пресс-службе.

Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации в сети Интернет.

Суд посчитал, что при использовании потребителем указанного приложения в части изменения голоса абонента возможно осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей.