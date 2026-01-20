Приморский океанариум посетили 5 млн человек за 10 лет

С 2020 года число посетителей росло на 10% ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Порядка 5 млн человек посетили Приморский океанариум с момента его открытия в 2016 году. Об этом во время пресс-конференции ТАСС в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщила директор Приморского океанариума Ольга Шевченко.

"Более 5 млн человек посетили Приморский океанариум с момента открытия в 2016 году. Во Владивостоке проживает около 700 тыс. человек, и 5 млн - это очень хорошая цифра. Каждый приезжающий [турист] с западной части России и из-за рубежа (особенно много гостей у нас из азиатских стран) стремится посетить Приморский океанариум", - сказала она.

В беседе с корреспондентом ТАСС Шевченко уточнила, что начиная с 2020 года число посетителей Приморского океанариума росло на 10% ежегодно.

"Летом главный корпус океанариума ежедневно посещает несколько тысяч человек. <...> [Рост посетителей связан] с развитием внутреннего туризма. У нас великолепная природа, море, это все привлекает гостей из других регионов России. Однако, такой прирост наблюдается не только благодаря росту числа туристов, но и участников просветительских проектов океанариума - это школьники, студенты, волонтеры и многие другие", - уточнила она.