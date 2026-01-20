В Москве уровень загрязнения атмосферного воздуха не превысил нормы в 2025 году

В 2025 году исследования проводились на 40 маршрутных постах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Москве не превышал предельно разовых допустимых концентраций и не представлял угрозы для здоровья жителей города в 2025 году. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"За 2025 год ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в рамках социально-гигиенического мониторинга выполнило 25 018 исследований. Определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по всем контролируемым ингредиентам не превышали максимально разовых предельно допустимых концентраций в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и, соответственно, не представляли угрозы для здоровья населения", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что в 2025 году исследования проводились на 40 маршрутных постах. Выбор их мест расположения связан с нахождением вблизи жилой застройки промышленных объектов, прохождением автомагистралей, а также на основании обращений граждан и официальных данных других ведомств.

"В обязательном порядке определялись семь приоритетных веществ, характеризующих санитарную ситуацию в городе: азота диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной малосернистый в пересчете на углерод, формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества. Дополнительно к обязательному перечню определялись специфические для каждого административного округа загрязнители", - добавили в ведомстве.