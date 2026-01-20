В КБР направили порядка 23 млн рублей на создание системы оповещения населения

Также в Нальчике производится монтаж еще восьми подобных объектов стоимостью 10 млн рублей

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Около 23 млн рублей направили в Кабардино-Балкарии (КБР) в прошедшем году на создание и модернизацию муниципальной системы оповещения населения, рассказали на итоговой пресс-конференции в ГУ МЧС России по КБР, передает корреспондент ТАСС.

"Общая сумма средств, направленных на реконструкцию, а где-то и создание муниципальной системы оповещения населения в Кабардино-Балкарии в 2025 году составила 23 млн рублей. Работы провели в городе Баксане, где установили пять объектов на сумму 6 млн рублей, в Майском районе - четыре объекта на 3,5 млн рублей", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по КБР Эльдар Хашхожев.

Отмечено, что такая система также создана в Эльбрусском районе. А в столице Кабардино-Балкарии производится монтаж еще восьми подобных объектов стоимостью 10 млн рублей.