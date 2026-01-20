В КЧР намерены завершить строительство 14 объектов здравоохранения

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Строительство 14 объектов здравоохранения намерены завершить в Карачаево-Черкесской Республике в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева.

"В прошлом году мы начали строительство и реконструкцию 16 объектов здравоохранения. В ближайшие два-три месяца мы планируем ввести еще ряд объектов в эксплуатацию. Достаточно быстрые темпы строительства идут по 14 объектам, и думаю, что к концу третьего квартала мы завершим начатые строительно-монтажные работы", - сообщила Камурзаева.

Она также отметила, что в декабре 2025 года в эксплуатацию ввели два объекта здравоохранения.

"В прошлом году мы ввели в эксплуатацию врачебную амбулаторию в селе Эльтаркач и аналогичную врачебную амбулаторию в ауле Кубина. Карачаево-Черкесия может гордиться тем, что нет у нас ни одного населенного пункта, в котором не оказывается первичная медико-санитарная помощь. Все объекты здравоохранения мы строим взамен существующих, где-то приводим в соответствие санитарным нормам, и есть время качественно и эффективно подойти к созданию новых объектов", - рассказала спикер.