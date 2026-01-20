Дипломаты РФ подтвердили информацию об обнаружении тела мужчины в Босфоре

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило информацию об обнаружении тела мужчины у района Бебек на берегу Босфора. Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"По предположению полиции, речь может идти об обнаружении тела пропавшего в заплыве спортсмена. Для установления личности мужчины потребуется ДНК-экспертиза", - сказали в генконсульстве.

Ранее агентство IHA сообщило, что в Босфоре найдено неопознанное тело, морская полиция предполагает, что это может быть российский пловец Николай Свечников, который пропал в августе прошлого года при заплыве в проливе.