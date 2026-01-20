Депутат Кононов назвал научно-техническое лидерство ключевым приоритетом РФ

Президент России Владимир Путин определяет ориентиры для всей политики в сфере интеллектуальной собственности, отметил председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Научно-техническое лидерство является ключевым государственным приоритетом России. Об этом заявил председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.

"Научно-техническое лидерство - это действительно ключевой сегодня государственный приоритет, который определил наш президент, и который определяет ориентиры для всей политики в сфере интеллектуальной собственности", - сказал Кононов на пресс-конференции ТАСС "Роль интеллектуальной собственности в научно-технологическом развитии России".

По его словам, в этом направлении активно и слаженно действуют Совет Федерации и Государственная дума. При этом стратегические решения вырабатываются на главной экспертной площадке - Совете по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации.