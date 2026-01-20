Родственница Свечникова едет на опознание обнаруженного в Босфоре тела
12:21
СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Родственница пропавшего в августе 2025 год при заплыве в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Алена Караман сообщила, что едет на опознание тела мужчины, которое было ранее обнаружено в Босфоре.
"Пока информации нет, еду на опознание", - сказала она ТАСС.
Ранее агентство IHA передало, что в Босфоре найдено неопознанное тело, морская полиция предполагает, что это может быть Свечников. Тело доставлено на берег сотрудниками морской полиции и передано для изучения экспертам.