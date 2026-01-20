Здоровье арестованной в Австралии по делу о шпионаже россиянки ухудшилось

У Киры Королевой обострилось заболевание сердца, опухают ноги, также имеется подозрение на онкологическое заболевание глаза, рассказал вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Состояние здоровья гражданки России Киры Королевой, арестованной в Австралии по делу о шпионаже, резко ухудшилось. Об этом сказано в обращении вице-президента Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Состояние здоровья Киры Королевой вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у нее в очередной раз обострилось заболевание сердца в результате отсутствия необходимой медицинской помощи, опухают ноги и в том числе колено, также имеется подозрение на онкологическое заболевание глаза. По предварительной информации от врачей, к которым я обращался, это может свидетельствовать об опасности образования тромбов и привести к летальному исходу без необходимой медпомощи", - сказано в документе.

Там отмечается, что протяжении на последних девяти месяцев россиянка чувствовала регулярные боли в области сердца и просила провести обследование, ни УЗИ сердца, ни мониторинг с помощью холтера ей ни разу не сделали. Лишь спустя полгода после регулярных жалоб, ее вывезли на ЭКГ сердца, что нельзя считать надлежащим обследованием.

"Прошу Вас оказать содействие в восстановлении нарушенных прав гражданки России Киры Королевой, принять меры по проведению ей необходимой диагностики состояния ее здоровья с последующим назначением необходимой терапии с целью оказания квалифицированной медицинской помощи, а также принять все возможные меры и содействие для организации обмена граждан России Семена Бойкова и семьи Королевых на гражданина Австралии Оскара Дженкинса", - заключается в документе.

Кира Королева - специалист по информационным технологиям Министерства обороны Австралии, гражданка РФ и Австралии. В 2024 году она была арестована вместе с мужем Игорем по подозрению в шпионаже в пользу России.