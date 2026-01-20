В Перми на набережной появились склоны для катания на сноубордах и горных лыжах

Новая площадка для катания появилась в столице Прикамья в рамках проекта "Катай по-дикому"

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Склоны для катания на сноубордах и горных лыжах появились в Перми на набережной Камы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Перми на нижней части набережной Камы завершено строительство двух склонов для катания на сноуборде и лыжах: первый склон создан для новичков, второй - для опытных спортсменов. Размеры первой горки для новичков - 4*19 метров. Вторая горка - 4,5*25 метров", - сообщили в мэрии.

Новая площадка для катания на сноубордах и горных лыжах появилась в столице Прикамья в рамках проекта "Катай по-дикому". Кататься здесь можно каждый день до конца февраля бесплатно со своим оборудованием или же взять снаряжение в прокат. Горки работают в выходные и праздничные с 10:00 (08:00 мск) до 21:00 (19:00 мск), в будни - с 15:00 (13:00 мск) до 22:00 (20:00 мск). Также каждые вторник и воскресенье на площадке будут проходить бесплатные мастер-классы по сноуборду и горным лыжам от профессиональных инструкторов. Отмечается, что на территории работает теплый павильон. Проект "Катай по-дикому" реализуется при поддержке "Росмолодежь. Гранты" и администрации Перми.

Помимо этого, на городской эспланаде до конца февраля будет работать ледовый комплекс "Легенды Пармы", где создано 10 ледовых объектов, в том числе пять ледовых горок. На эспланаде в рамках Фестиваля зимнего спорта также обустроена горка для катаний на тюбингах, сноубордах и горных лыжах, работает прокат. А на катке около Пермского академического Театра-Театра проходят массовые катания, игровые программы и мастер-классы от чемпионов. Кроме того, здесь можно попробовать себя в керлинге вместе с инструктором, на катке выдается необходимый инвентарь.

Фестиваль зимнего спорта в сезоне 2025-2026 проходит в четвертый раз. Он направлен на популяризацию спорта и активного образа жизни среди горожан. На площадке создано спортивное пространство, где каждый может найти активное занятие по душе: фигурное катание, хоккей, керлинг, сноуборд, тюбинги, лыжи, конькобежный спорт. Организаторами фестиваля выступают правительство Пермского края и продюсерский центр Ильи Авербуха.