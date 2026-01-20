ГД одобрила в I чтении освобождение волонтеров от пошлины при замене документов

Речь идет о волонтерах, работающих в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение волонтеров, работающих в Донбассе и Новороссии, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия"), поддержка волонтеров, которые самоотверженно трудятся на в Донбассе и Новороссии, важное направление работы депутатов. "Эти люди на безвозмездной основе, зачастую с риском для жизни, доставляют гуманитарные грузы, помогают восстанавливать дома и оказывают поддержку местным жителям. В таких условиях утрата или порча документов не редкость, и действующее законодательство несправедливо обязывает их платить пошлину за восстановление, в то время как для других категорий участников специальной военной операции эта льгота уже предусмотрена", - указал он.

Законопроект устраняет это неравенство и становится конкретной мерой поддержки, снижающей финансовую нагрузку на добровольцев, считает Чаплин. "Мы рады, что правительство России концептуально поддержало эту инициативу. Теперь совместными усилиями мы доработаем документ, включая вопросы взаимодействия информационных систем, чтобы льгота работала четко и оперативно. Это наша обязанность - создавать условия, в которых люди, совершающие доброе дело, чувствуют реальную заботу государства", - подчеркнул он.