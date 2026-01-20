В ЛНР впервые приобрели квартиры по программе переселения из аварийного фонда

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, за последние два года в республике ввели порядка 400 тыс. кв. м жилья

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Часть квартир в новом ЖК "Красноярский" в Свердловске куплена в рамках региональной программы переселения из аварийного фонда. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Начинаем рабочий год с хороших событий. Ввели в эксплуатацию новый жилой комплекс в Свердловском муниципальном округе. <...> Часть жилья впервые выкуплена в рамках региональной программы переселения из аварийного фонда. На эти цели при поддержке Фонда развития территорий из республиканского бюджета направлено более 183 млн рублей. Остальные квартиры доступны для приобретения, в том числе по программе льготной ипотеки под 2% годовых", - сообщает глава республики.

ЖК состоит из 84 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Проект предусматривает благоустройство придомовой территории, обустройство детской и спортивной площадки, автостоянку.

"Такая работа будет продолжаться и в других округах республики. Это позволит семьям, ранее проживавшим в признанных аварийными домах, переехать в современные квартиры и улучшить условия жизни", - говорится в сообщении.

Глава ЛНР уточнил, что реализация проекта - последовательный шаг в решении одной из важнейших задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, - обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году.

За последние два года в республике введено порядка 400 тыс. кв. м жилья. При этом показатели 2025 года вдвое превысили показатели за аналогичный период 2024 года.

В планах правительства ЛНР до 2030 года - ввести более 5 млн м. кв. жилья в регионе.