В Костромской области завели административные дела из-за уборки снега

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дела об административных правонарушениях возбуждены в Костромской области в отношении ряда должностных лиц из-за расчистки дорог и домов от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Костромской области с учетом выпавших значительных осадков продолжает надзорное сопровождение вопросов расчистки улично-дорожной сети и дворовых территорий от снега и наледи. <...> В отношении 10 должностных лиц уже возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) и 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее прокуроры городов и районов Костромской области объявили 30 предостережений, однако принятые меры не во всех случаях стали достаточным для расчистки. Также отмечено, что с начала зимы нарушения уборки дворов, очистки от снега и наледи крыш многоквартирных домов были выявлены в работе 38 управляющих компаний, руководителям которых также были внесены представления об устранении нарушений.

В пресс-службе добавили, что после окончания снегопадов прокуроры внесли 40 представлений и инициировали возбуждение 8 административных дел по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений) в отношении обслуживающих организаций и органов местного самоуправления. "Например, в областном центре МКУ "Дорожное хозяйство" не в полном объеме реализует полномочия по направлению подрядным организациям заявок по уборке снега. Так, протяженность дорог в Костроме превышает 140 км, из 52 заявок, направленных в рамках заключенных контрактов с декабря 2025 года по январь 2026 года, только 17 - в период выпадения обильных осадков. Указанное свидетельствует о недостаточном контроле органа местного самоуправления за реализацией полномочий МКУ "Дорожное хозяйство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверочные мероприятия продолжаются, уборка дорог и придомовых территорий находится на постоянном контроле прокуратуры региона.