Первое антарктическое граффити появится на станции "Прогресс"

Суммарная площадь рисунков составит почти 100 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Граффити - портреты русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших Антарктиду, появятся на полярной станции "Прогресс". Работа уличных художников станет первой подобной в мире, рассказал в беседе с журналистами руководитель арт-группы HoodGraff, автор проекта Артем Бурж.

"В Антарктиде достаточно проблематично организовать процесс из-за температурных условий, ветра. Мы разработали технологию, как нагревать себя, как нагревать краску, как нагревать стену, как защищаться от ветра. <…> Краску мы покупаем в Петербурге, и она уже даже прибыла на станцию", - отметил Бурж.

Суммарная площадь рисунков составит почти 100 кв. м, их будет сопровождать надпись: "Мы открыли землю".

71-я Российская Антарктическая экспедиция начнется 26 января 2026 года с торжественного выезда группы из Санкт-Петербурга. Вместе с художниками и участниками проекта в путь отправятся знамена Морского кадетского корпуса и Петербургского морского собрания, которые позже станут частью будущей экспозиции.

Уже 31 января группа прибудет в Кейптаун (Южно-Африканская Республика). Путь на полярную станцию "Прогресс" оттуда займет около двух недель. Работать на станции художники Артем Бурж и Илья Ис будут по 8-10 часов на первых этапах, а после по 7-8 при температуре около минус 15 градусов.

Следить за созданием художественного произведения на стенах полярной станции можно будет в режиме реального времени с помощью камер, установленных напротив здания.

К чему приурочена акция

Акция приурочена к 205-летию открытия Ледового континента и реализуется при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и российской организации "Военмемориалпроект".

Нынешней полярной экспедиции предшествовало два памятных события. В 2021 году на антарктической станции Новолазаревская установили и торжественно открыли памятник русским мореплавателям Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву. Проект посвятили 200-летию с момента открытия Антарктиды.

А летом 2024 года на форте "Великий Князь Константин" в Кронштадте состоялась торжественная церемония установки закладного камня, посвященного 205-летию выхода Южной и Северной военно-морских экспедиций в кругосветные плавания. Впоследствии на этом месте планируется разместить памятник великим российским мореплавателям - Беллинсгаузену, Лазареву, Васильеву и Шишмареву.

Открытие последнего материка Земли

28 января 1820 года корабли русской южно-полярной экспедиции во время кругосветного плавания достигли ледяного материкового щита в координатах 69°25‘ южной широты. Под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева шлюпы "Восток" и "Мирный" совершили кругосветное плавание вокруг неизвестного Южного ледяного материка. Так было доказано существование последнего материка Земли.

О художниках

Арт-группа HoodGraff, которую создали Артем Бурж и Илья Ис, - дуэт белорусских художников, которые с 2013 года создают черно-белые портреты известных людей, сопровождая их мотивирующими цитатами.

Среди работ арт-группы - портреты на стенах зданий в России, Индонезии, Израиле, США, Италии, Бразилии, Аргентине, Таиланде и других странах. Среди наиболее известных рисунков HoodGraff в Санкт-Петербурге - портреты Виктора Цоя, Сергея Бодрова, Михаила Горшенева и Юрия Шевчука на трансформаторных подстанциях, сделанные в 2014-2017 годах.