В Обнинске опровергли сообщения о 20 жителях, обварившихся горячей водой

В пресс-службе горадминистрации отметили, что зафиксировано несколько комментариев в местных соцсетях с жалобами на слишком горячую воду

КАЛУГА, 20 января. /ТАСС/. Власти города Обнинска в Калужской области назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов и СМИ, о том, что минимум 20 человек в многоквартирных домах получили ожоги от горячей воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Мы незамедлительно обратились в клиническую больницу № 8, которая обслуживает город Обнинск, для получения информации о том, сколько жалоб за декабрь 2025 года и январь 2026 года поступило в приемное отделение на бытовые ожоги от горячей воды. Такая жалоба поступила одна. У нас подтверждения данных о том, что минимум 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска, нет. Это не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 20 декабря 2025 года житель Обнинска получил ожоги при подаче горячей воды, было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

В пресс-службе горадминистрации также отметили, что зафиксировано несколько комментариев в местных соцсетях с жалобами на слишком горячую воду. Ее температура устанавливается в домах с помощью терморегуляторов, за работу которых отвечают управляющие компании (УК). Администрация города поручила руководителям УК перепроверить приборы, починить неисправные. Также Государственная жилищная инспекция Калужской области отправила в прокуратуру материалы для проверок. На 26 января запланированы внеплановые выезды в ООО "УК Обнинск", АО "Быт сервис", ООО УК "В одном дворе".