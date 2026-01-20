ВОИР станет общественно-государственной организацией

Это в том числе позволит получать государственное финансирование

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) готовится изменить организационную форму и превратиться из просто общественной организации в общественно-государственную, что в том числе позволит получать государственное финансирование. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили руководители общества.

"Правительство и президент поддержали идею о преобразовании ВОИР в общественно-государственную организацию. Идет работа по подготовке указов президента. Я думаю, что в ближайшем будущем она будет завершена", - рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ, заместитель председателя попечительского совета ВОИР Константин Могилевский.

Как подчеркнул замминистра, эта мера является "велением времени, потому что общественная инициатива здесь направлена на решение государственных задач". "И соответственно, она закономерно получит государственную поддержку. И все это вместе направлено на достижение технологического лидерства", - отметил Могилевский.

Как отметил председатель Центрального совета ВОИР, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов, сейчас это общество "не так сильно, как было в советское время". "И поэтому наш съезд обратился к президенту России, что нам нужно поменять форму собственности из общественной организации на общественно-государственную. Потому что всегда в советское время строчка в бюджете у ВОИР была. <…> Речь о создании мощного и богатого ВОИРа, ВОИРа будущего", - рассказал Кононов.