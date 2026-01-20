Прием работ на XII фотоконкурс "Самая красивая страна" продлится до конца марта

Все финалисты в августе отправятся в фототур по Сайлюгемскому национальному парку в Республике Алтай

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) до конца марта принимает работы на XII фотоконкурс "Самая красивая страна". Все финалисты в августе отправятся в фототур по Сайлюгемскому национальному парку в Республике Алтай, сообщает пресс-служба общества.

"Представить свою работу на XII фотоконкурс можно до 31 марта <...> . Каждый снимок пройдет смотр и оценку, а затем начнется процесс выбора лучших фотографий. Он стартует с работы членов независимой экспертной группы, далее слово передается авторитетному жюри из профессиональных фотографов, кинорежиссеров, актеров и искусствоведов. Авторы лучших работ будут награждены на церемонии, а сами фотографии - опубликованы в альбоме фотоконкурса", - говорится в сообщении.

В 2026 году проект обобщает и сохраняет накопленный за прошедшие годы опыт - основные номинации, победители в которых получают приз в размере 250 тыс. рублей, остаются неизменными. Это особенно популярные среди участников категории "Снято на смартфон", "Пейзаж", "Птицы", а также "Дикие животные", "Макромир", "Россия в лицах", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Магия стихии" и "Живой архив". Доброй традицией остается и выбор зрительских симпатий. Ее автор будет определен путем открытого голосования из числа финалистов во всех номинациях. В качестве приза победитель получит подарочный набор от РГО.

На детский конкурс по традиции принимаются работы юных авторов не старше 16 лет в номинациях "Пейзаж", "Мир животных", "Природные явления" и "Макромир". Победители будут награждены призами в размере 100 тыс. рублей. Как и прежде, участники могут побороться за спецпризы, вручаемые партнерами фотоконкурса: "Заповедная Россия" от банка ВТБ, "Снято на ловушку" от центра "Амурский тигр" и компании "Фосагро", "Природный арт-объект" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

В 2026 году оргкомитет приготовил особую поездку поклонникам фотосъемки в первозданных условиях. В августе группа финалистов XII конкурса сможет отправиться в фототур по национальному парку "Сайлюгемский", приуроченный ко дню рождения РГО и Дню географа БРИКС. Там участники получат возможность провести съемки в заповеднике под руководством члена жюри "Самой красивой страны" - итальянского фотографа дикой природы и фотожурналиста Марко Урсо, сделать "в засидке" кадры редких животных, занесенных в Красную книгу, понаблюдать за хищными птицами, запечатлеть цветение эндемичных растений.

Кроме того, образовательная программа конкурса пройдет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в феврале-марте 2026 года. Мастер-классы проведут члены жюри и экспертной комиссии конкурса: генеральный директор и ведущий фотограф проекта Airpano Сергей Семенов, преподаватель и основатель онлайн-школы по фотографии Сергей Коршунов, главный редактор журнала Prophotos.ru, эксперт по фототехнике Георгий Полицарнов. Также своим опытом поделятся финалисты "Самой красивой страны" - обладатель спецприза "Снято на фотоловушку" за кадр из национального парка "Сайлюгемский" Илья Труханов и Юрий Смитюк, несколько раз становившийся победителем конкурса.

О конкурсе

Фотоконкурс РГО - одно из ключевых событий в мире природной фотографии, к которому с 2015 года присоединились более 118 тыс. человек. За годы проведения проекта его география охватила свыше 48 стран.