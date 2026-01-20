Во Львове вводят допограничения из-за сложной ситуации в энергетике Украины

Во всех районах Львова, кроме центральной части, сократят уличное освещение

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дополнительные ограничения для экономии электроэнергии вводят во Львове из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы города Андрей Москаленко.

В частности, во всех районах Львова, кроме центральной части, сократят уличное освещение. "Мы согласовали это решение совместно с полицией", - сказал Москаленко. Как он утверждает, эта мера позволит сэкономить около 30% электроэнергии.

Во Львове также выключат все декоративное освещение - фасады, подсветки зданий и храмов. Власти города обратились к бизнесу, чтобы те также уменьшили или приглушили освещение вывесок и рекламы. Москаленко назвал вводимые ограничения "непростыми, но необходимыми" для экономии электроэнергии.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.