Российский Красный Крест предупредил о фейковых Telegram-каналах организации

Мошенники выходят на связь с родственниками военнослужащих и предлагают "узнать судьбу близких", сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мошенники создают фейковые Telegram-каналы, якобы имеющие отношение к Российскому Красному Кресту (РКК), об этом предупредили в организации.

"Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают "узнать судьбу близких", требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги "на помощь военным", - говорится в Telegram-канале РКК.

Также злоумышленники предлагают за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен" - это "ложная информация и схема обмана". В организации напомнили, что их официальные ресурсы верифицированы, зарегистрированы на госуслугах, размещены на официальном сайте РКК.

"Важно: Российский Красный Крест не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фото/видео солдат. Мы разыскиваем только гражданских лиц. Мы связываемся исключительно с официального номера: 8 499 126-75-71, и никогда не просим оплату, переводы на личные карты или участие в любых финансовых операциях", - подчеркнули в организации.