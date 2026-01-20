В поселке Тяжинский нарушилась подача тепла из-за выхода котла из строя

В Кемеровской области температура воздуха местами опустится до минус 34 градусов

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Котел вышел из строя, в результате чего снизились параметры теплоснабжения более чем в 100 многоквартирных и частных жилых домах поселка Тяжинский Кемеровской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"20 января 2026 года в 17:04 (13:04 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что в связи с выходом из строя котла произошло понижение параметров теплоносителя в системе теплоснабжения на территории пгт. Тяжинский Тяжинского муниципального округа. В результате под снижение параметров попали 67 многоквартирных жилых домов, 44 частных жилых дома, 5 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Кемеровской области температура воздуха местами опустится до минус 34 градусов.