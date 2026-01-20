В ДНР запитали большинство абонентов, обесточенных из-за ударов ВСУ

Сейчас в регионе работают 974 котельных

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Энергетики вернули свет большинству бытовых абонентов ДНР, обесточенных из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Энергетики всю ночь ликвидировали последствия атак противника на ключевые энергетические узлы региона, - написал Пушилин. - Уже запитали большую часть бытовых абонентов, продолжаются работы по подключению обесточенных котельных, однако уровень напряжения в сети имеет нестабильный характер из-за регулирования перетоков мощности".

Он добавил, что сейчас работают 974 котельных, обесточены более 40. Работы продолжаются. "Также зафиксирован простой 523 потребителей, из них 437 жилых домов, а это порядка полутора тысяч жителей, 7 школ, 6 дошкольных образовательных учреждений, 4 лечебных учреждения и 69 прочих потребителей. <...> Удары врага по энергетической инфраструктуре региона повлияли на водоснабжение в муниципалитетах республики", - заключил руководитель региона.

19 января Пушилин сообщил, что на утро из-за ударов ВСУ были обесточены 1,2 млн абонентов, к вечеру удалось вернуть свет более 500 тыс. абонентов.