Юрист Николаева: Безруков хотел указать на неправомерное использование фото звезд

Необходимо соблюдать права людей, чьи изображения, голос, имя используются, завила адвокат актера

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Безруков своим иском к предпринимателю Кристине Соболевской, который во вторник удовлетворил Хамовнический суд Москвы, преследовал цель привлечь внимание общественности к проблеме неправомерного использования изображений публичных людей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат актера Александра Николаева.

"Несогласованное использование изображений известных людей в различных масках, фигурах, "цифровых копиях" и т. п. становится выгодным и немаленьким бизнесом, особенно, если не тратиться на согласования с самими людьми, чьи изображения и иные персональные данные используются. Это незаконно. Необходимо соблюдать права людей, чьи изображения, голос, имя используются. Именно на это Сергей Безруков хотел обратить внимание общественности своим иском. Необходимо формировать правильную судебную практику по данным вопросам", - сказала она.

Ранее Безруков обратился в суд с иском из-за продажи предпринимателем Соболевской тканевых и карнавальных масок с изображением своего лица. Во вторник Хамовнический суд обязал Соболевскую удалить с сайтов маркетплейсов все объявления о продаже масок, где использовались персональные данные актера: его имя, фамилия, изображение. Суд также запретил дальнейшее использование данных без согласия Безрукова и взыскал с предпринимателя компенсацию морального вреда и судебные расходы в пользу артиста.

"Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Сергея Безрукова по всем позициям. Это было сложное дело из-за сбора доказательств и отсутствия подобных прецедентов, но результат нам представляется достойным. Мы довольны решением и благодарим суд за поддержку нашей правовой позиции", - заключила адвокат.