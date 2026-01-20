СК завел более 1,5 тыс. дел в 2025 году по преступлениям в сфере нацпроектов

Из них 919 дел уже направили в суды

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. уголовных дел по преступлениям в сфере реализации национальных проектов было возбуждено в 2025 году следователями Следственного комитета России, из них 919 дел уже направлено в суды, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено 1 598 уголовных дел, из них в сфере поддержки семьи - 577. В суды направлено 919 дел, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее", - сказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по вопросам расследования преступлений в сфере реализации нацпроектов.

Глава СК отметил, что в ходе следствия возмещен причиненный ущерб в размере 2 млрд рублей и наложен арест на имущество фигурантов на сумму 4,5 млрд рублей.

На совещании Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений ведомства, допустивших недоработки по обсуждаемой тематике. Он напомнил о важности мер по предотвращению хищений бюджетных средств на различных уровнях.