Движение первых открыло прием заявок на конкурс рисунков о единстве народов РФ

Работы лауреатов будут экспонироваться в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение первых объявило о старте конкурса "Мозаика культур: единство народов России", направленного на развитие творческого потенциала детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"В Год единства народов Движение первых открывает всероссийский конкурс "Мозаика культур: единство народов России", который является частью проекта "Галерея первых" и призван развить творческий потенциал у детей и молодежи, поддержать интерес к изобразительному искусству и к художественной культуре РФ", - говорится в сообщении.

Участникам предлагается через рисунки показать Россию: культуру, традиции, красоту и силу, которая заключается в единстве народов. Работы лауреатов будут экспонироваться в Москве. Конкурс проводится при стратегической поддержке Российской академии художеств (РАХ).

К участию в конкурсе приглашаются дети в трех возрастных категориях: 6-10, 11-14 и 15-17 лет. Прием заявок стартует 20 января и продлится до 28 марта. В этот период участники регистрируются и загружают свои работы.

Финалистов основного конкурса и победителей в номинациях партнеров определит экспертное жюри с 29 марта по 27 апреля. В мае-июле 200 финалистов создадут авторские работы на заданную тему под кураторством экспертов РАХ. Среди них будут определены 90 лучших, которые станут победителями конкурса. Их работы будут представлены на одной из выставочных площадок страны.