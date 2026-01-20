В Якутии проект мобильных докторов охватил почти 100 тыс. человек

В рамках проекта многопрофильные медицинские бригады проводят медосмотры, отбор пациентов на специализированные виды лечения, а также проводят диспансерное наблюдение

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Проект оказания медицинской помощи в Якутии мобильными врачебными бригадами с момента запуска в 2023 году охватил почти 100 тыс. жителей арктических и отдаленных поселений. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Проект, основанный на сочетании выездной работы врачей и телемедицины, запустили в Якутии в феврале 2023 года. Изначально он был направлен на оказание врачебной помощи жителям арктических районов республики, где поселения находятся далеко от райцентров, а в некоторые можно попасть только авиацией. В данный момент проект охватывает, помимо арктических, и другие труднодоступные поселения.

"Проект по мобильным медицинским бригадам мы будем развивать дальше. За прошедшие три года мобильные доктора обследовали почти 100 тыс. человек. Отзывы самые хорошие. Самое главное, что это реально помогает улучшению здоровья людей. Проект рекомендуют для применения в других регионах", - приводятся слова Николаева в сообщении пресс-службы регионального правительства.

По данным пресс-службы, врачи республиканского центра мобильных бригад в 2025 году обследовали свыше 42 тыс. человек, что на 19,5% больше показателя 2024 года. Увеличение произошло преимущественно за счет взрослого населения. Всего насчитывается 87 выездов с охватом всех 13 арктических районов и 15 районов республики с труднодоступными населенными пунктами.

"Мобильными докторами в 2025 году выявлено почти 97 тыс. заболеваний, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году. Впервые выявленные заболевания составили свыше 10 тыс. случаев, что на 23,3% больше, чем в 2024 году. Такой рост связан с включением труднодоступных населенных пунктов в план-график выездной работы, а также с внеплановыми выездами после сезонного паводка в Абыйском и Оймяконском районах Якутии, где в нескольких населенных пунктах оказана медицинская помощь свыше 800 жителям", - уточнили в правительстве.

В рамках проекта многопрофильные медицинские бригады проводят медосмотры, отбор пациентов на специализированные виды лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, также проводят диспансерное наблюдение. Также с 2024 года в республике реализуется проект "Мобильный хирургический центр".