В Челябинске свыше 137 многоквартирных домов остались без водоснабжения

Причиной стала коммунальная авария

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Коммунальная авария оставила без водоснабжения свыше 137 многоквартирных домов в челябинском микрорайоне Чурилово. Организован подвоз воды, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"В результате аварийной ситуации <…> жители более 137 многоквартирных домов микрорайона Чурилово остаются без водоснабжения. Жителям организован подвоз воды. <…> Ситуация с устранением аварии поставлена на контроль", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что для контроля выполнения ремонтных работ прокурор района Алексей Глазков выехал на место коммунальной аварии, произошедшей на магистральном трубопроводе. По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц.