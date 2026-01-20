На Крымскому мосту временно перекрыли движение

Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, находящихся на мосту просят сохранять спокойствие.

Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.