На северо-западе Москвы обустроят пешеходные и экологические тропы

В числе архитектурных акцентов парка - пергола, маяк, обсерватория

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Крупный парковый проект реализуют в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Здесь появится более 11 км пешеходных и экологических троп, аккуратно встроенных в существующий ландшафт с сохранением деревьев и прибрежного биома. Благоустройство охватит около 100 тыс. кв. м и позволит продлить линию обновленных набережных еще на 2 км, сформировав единый маршрут вдоль реки. Парк будет работать круглый год: спортивные площадки, тренажеры, в том числе для старшего поколения, детские игровые зоны, летом - пляж", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что в числе архитектурных акцентов парка - пергола, маяк, обсерватория. В перспективе там появится пешеходный мост, проект которого сейчас в разработке.

"Эта идея - пример того, как природная территория может получить новую жизнь без потери своей идентичности", - заключил главный архитектор столицы.