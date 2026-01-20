Глава МВФ посоветовала украинцам "рычать по утрам"

Кристалина Георгиева призвала "верить в себя как во льва"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность. Об этом она сказала, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы должны верить в себя как во льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение", - приводит ее слова издание "Страна".

На прошлой неделе Верховная рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения средств МВФ, а также Евросоюза по программе Ukraine Facility. После в Киеве побывала Георгиева. Как заявляли в фонде накануне ее поездки, одной из целей визита было указать украинским властям на необходимость проведения реформ.