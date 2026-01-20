В Великом Новгороде Руденя возложил цветы в честь годовщины освобождения города

Также у Пречистенской арки состоялась молодежная акция, посвященная подъему знамени 1258-го стрелкового полка 378-й дивизии над кремлевской стеной 20 января 1944 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Александр Дронов и постоянный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в Великом Новгороде. Мероприятие посвящено 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба полпредства.

"82 года назад Новгород был освобожден от немецко-фашистской оккупации. Память освободителей города сегодня, 20 января, почтили полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Новгородской области Александр Дронов, митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Они возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь славы", - отмечается в сообщении.

Затем у Пречистенской арки состоялась молодежная акция, посвященная подъему знамени 1258-го стрелкового полка 378-й дивизии над кремлевской стеной 20 января 1944 года - дню освобождения Новгорода. В мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, участники специальной военной операции. В малом зале мультимедийного центра "Россия" прошел показ документального фильма режиссера Аллы Осиповой по сценарию Виктора Смирнова, посвященного ратным подвигам новгородцев разных поколений. В фильме принимают участие новгородские школьники с рассказами о боевом пути своих прадедов. В Новгородской областной научной библиотеке состоялся показ фильма "Легенды Партизанского края". Этот фильм раскрывает малоизвестные страницы партизанского движения Ленинградской области.

Вечером в Новгородском областном колледже искусств им. С. В. Рахманинова пройдет концерт "Во славу победителей". В программе - выступления творческих коллективов колледжа, патриотические и русские народные песни и танцы.

"Прошло 82 года, но память о подвиге солдат Красной армии, партизан, подпольщиков и всех, кто выстоял и затем восстанавливал город, остается живой. Она передается из поколения в поколение и объединяет нас. Наш долг - беречь эту память и быть достойными подвига тех, кто защитил Новгородскую землю. Мы гордимся их мужеством и стойкостью. Вечная память героям!" - отметил глава региона в своем канале в Max.

Освобождение города

Новгород был освобожден советскими войсками 20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции. Это событие стало важной частью стратегической Ленинградско-Новгородской операции, главной целью которой было полное снятие блокады Ленинграда. Оккупация города длилась 883 дня.

Город освобождали войска Волховского фронта под командованием генерала армии Кирилла Мерецкова. Основную задачу выполняла 59-я армия. Ей противостояли части немецкой 18-й армии группы армий "Север". Вся операция фронта строилась на глубину 125-130 км и планировалась во времени на 25-30 дней. Замысел советских генералов состоял в том, чтобы обходным маневром с севера и юга зажать в "клещи" немецкие войска под Новгородом, уничтожить их и освободить город. Ударная группа фронта должна была перерезать все грунтовые и железнодорожные пути, идущие из Новгорода в северо-западном и западном направлениях. Созданная немцами оборонительная полоса в Новгородском укрепленном районе прорывалась в тактически и оперативно важном, и поэтому наиболее уязвимом для противника, месте, а сильно укрепленный Новгород планировалось взять ударом с флангов и тыла.

В дальнейшем войскам Волховского фронта было приказано развивать наступление на псковско-островском направлении. В ходе шестидневных боев войска Волховского фронта разгромили восемь пехотных и одну танковую дивизию противника. Вместе с немецкими частями под Новгородом были разгромлены соединения 15-й латышской пехотной дивизии СС, 658-й и 659-й эстонские и 256-й литовский батальон, а также много других специальных подразделений разных дивизий.

Советские военные источники свидетельствуют, что вошедшие в Новгород части Волховского фронта обнаружили город совершенно пустым - к моменту освобождения здесь осталось всего 30 жителей. В 1939 году население Новгорода составляло 40 тыс. человек.