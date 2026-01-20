Прозоров назвал приговор обвиняемым в покушении на него показательным

Бывший офицер украинской спецслужбы считает исчерпывающей доказательную базу, собранную следствием и оперативными службами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Судьба осужденных за покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова будет показательной для всех. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бывший офицер украинской спецслужбы, в отношении которого был совершен теракт.

"Доказательная база, собранная следствием и оперативными службами, исчерпывающая. <...> И я понимаю, что Владимир Головченко это осознает, признавая свою вину, и будет биться за смягчение наказания. Но самое главное в этом вопросе - это показательный пример для всех тех, кто поддается на уговоры украинских спецслужб. Судьба у вас у всех будет одинаковая", - сказал он.