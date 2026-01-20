Прощание с погибшей после ЧП в учебном центре МВД в Коми пройдет в Сыктывкаре

Отпевание состоится в Свято-Вознесенском храме 21 января

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Прощание с погибшей после взрыва и пожара в учебном центре МВД по Республике Коми сотрудницей полиции Ириной Красильниковой пройдет в Сыктывкаре 21 января. Отпевание состоится в Свято-Вознесенском храме, сообщили ТАСС в храме.

"Отпевание пройдет 21 января в Свято-Вознесенском храме. Похоронят девушку в Выльгорте, где находятся могилы ее родных", - сообщили ТАСС в храме. Погибшая служила в отделе МВД по Сыктывдинскому району.

По данным следствия, днем 15 января произошел взрыв и последующий пожар в актовом зале учебного центра регионального МВД в Эжвинском районе Сыктывкара. Пострадавшие - слушатели центра, восемь из них были госпитализированы сразу, позднее количество пострадавших увеличилось до 24. По уточненным данным следственного управления СК по Коми, всего потерпевшими по делу признаны более 30 человек. Ирина Красильникова умерла утром 19 января в реанимации республиканской больницы от ожогов и отравления угарным газом. У всех пострадавших ожоги кожи и верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. В стационарах остаются 10 пострадавших, из них семь - в федеральных клиниках Москвы и Нижнего Новгорода. Еще трое переведены на амбулаторное лечение, пять пациентов выписаны.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (халатность и превышение должностных полномочий). Обвиняемых двое - преподаватель и начальник центра. Как выяснили следователи, преподаватель Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и последовало возгорание легковоспламеняющихся предметов в зале, где проводился ремонт. Суд отправил преподавателя под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о заключении под стражу.

Начальник центра Антон Дашевский был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а впоследствии задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, поскольку он разрешил проводить занятия с использованием учебно-имитационной гранаты в зале, где проводился ремонт, находились легковоспламеняющиеся и строительные материалы.