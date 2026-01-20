Шумаков: РФ отказалась от идеи создания Союза архитекторов БРИКС

По словам президента Союза архитекторов России предполагает, что организации, на базе которых планировалось создать соответствующую организацию в БРИКС, войдут в Международную ассоциацию союзов архитекторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 20 января. /ТАСС/. Россия отказалась от идеи формирования отдельного Союза архитекторов стран БРИКС, выбрав в качестве площадки для международного сотрудничества Международную ассоциацию союзов архитекторов (МАСА). Об этом сообщил ТАСС президент Союза архитекторов России Николай Шумаков в рамках круглого стола с ведущими архитекторами города.

"Пока этот вопрос идет достаточно сложно, но, скорее всего, организации, на базе которых мы думали создать Союз архитекторов БРИКС, войдут в МАСА. <…> Скорее всего, мы не будем создавать БРИКС", - сказал Шумаков.

Он уточнил, что МАСА была создана в России 35 лет назад. Планируется, что все организации, которые участвовали в Союзе архитекторов БРИКС, войдут в отечественную ассоциацию. Также Шумаков отметил, что приглашение на вхождение в МАСА уже отправили Бразилии и Китаю.

В 2025 году Шумаков сообщал, что представители Союза архитекторов России прорабатывают вопрос создания Союза архитекторов БРИКС. Предполагалось, что работа могла начаться в том же году.