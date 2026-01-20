Минцифры создаст рабочую группу для борьбы с незаконным использованием дипфейков

Соответствующий указ подписал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк" появится при Минцифры России. Соответствующий приказ министра цифрового развития РФ Максута Шадаева опубликован на сайте министерства.

"Приказываю: создать при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе.

Основной задачей рабочей группы станет выработка предложений по противодействию противоправному использованию технологий типа "Дипфейк". Возглавит рабочую группу замминистра цифрового развития Александр Шойтов. Также в ее состав войдут, в частности, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества этого министерства Екатерина Ларина.

Кроме того, по согласованию в рабочую группу приглашены первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, член этого же комитета Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, а также представители ряда министерств и ведомств.