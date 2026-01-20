На участке Тверской улицы в Москве закрывали движение

Объезд был возможен через ТТК и Садовое кольцо

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрывали на улице Тверской в районе дома № 19 в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Тверской улице в районе дома 19. Объезд возможен через ТТК и Садовое кольцо", - говорится в сообщении.

В департаменте позже сообщили о восстановлении движения.

"Движение открыто", - говорится в сообщении.

