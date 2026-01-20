В ДНР планируют оздоровить 58 тыс. детей в 2026 году

По словам главы республики Дениса Пушилина, отдых будет организован в пришкольных лагерях и на иных региональных досуговых площадках

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Власти ДНР планируют оздоровить за год примерно на 2 тыс. детей больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"В 2026 году оздоровим больше детей региона. Организуем отдых для 58 тыс. ребят, как на территории ДНР, так и за ее пределами, - написал Пушилин. - В 2025 году оздоровили более 56 тыс. детей, в том числе за пределами республики отдохнули более 24 тыс. ребят".

Он добавил, что отдых будет организован в пришкольных лагерях и на иных региональных досуговых площадках, во всероссийских центрах "Орленок" и "Алые паруса", в международном центре "Артек" и других здравницах. Помощь с детским отдыхом ожидается по линии регионов-шефов.

"В ближайших планах развитие наших азовских курортов, чтобы отдых и оздоровление для детей был доступным и комфортным. Продолжаем создавать возможности для детского отдыха и оздоровления", - заключил руководитель региона.

В июне 2025 года вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина сообщила ТАСС о выходе в активную фазу проектирования детского лагеря "Альбатрос" в донецком Приазовье.