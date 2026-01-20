В архив Петербурга поступили 279 книг учета захоронений блокадного Ленинграда

Документы, многие из которых признаны свидетельствами геноцида советского народа, будут храниться в условиях, соответствующих архивным стандартам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 360 книг по захоронениям в Ленинграде с 1932 по 1949 год поступили на постоянное хранение в Центральный государственный архив (ЦГА) Санкт-Петербурга, рассказал ТАСС директор Специализированной службы города по вопросам похоронного дела Дмитрий Ислентьев. Это открывает возможность для изучения системы захоронений блокадного Ленинграда, а также уточнения количества умерших в осажденном городе.

"Сегодня мы передаем книги 1930-1940-х годов на хранение в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. <…> В 2024-2025 годах мы провели полную оцифровку документов. Сделано это для более бережного хранения, у них есть возможность отреставрировать эти книги, более детально ознакомиться с целью исторического изучения. Здесь есть и те книги, которые пережили блокаду, и те, которые фиксировали информацию о людях, захороненных в блокаду", - сказал Ислентьев.

Среди передаваемых документов 281 дело периода Великой Отечественной войны в 279 книгах. Всего же в книгах более 300 дел.

В Центральный государственный архив поступили книги регистрации захоронений Богословского, Большеохтинского, Волковскоголютеранского и православного кладбищ, Еврейского кладбища, Киновеевского кладбища, Малоохтинского и Ново-Волковского кладбищ, кладбищ "Остров декабристов", "Памяти жертв 9 января", Пороховского и Серафимовского кладбищ.

Пробелы в истории

"Тема истории кладбищ блокадного Ленинграда изучена крайне мало. Когда мы начинаем сталкиваться с документами, прежде всего, по регистрации кладбищ, выясняется, что никто не берется за решение этой проблемы из-за отсутствия нормативных документов. До сих пор мы не можем четко сказать, как регламентировался учет на кладбищах, и это большая проблема", - отметила главный методист ЦГА Санкт-Петербурга Надежда Черепенина.

Она добавила, что система похоронного дела рухнула уже к октябрю 1941 года, столкнувшись с катастрофической нехваткой гробов и могильщиков. Из-за промерзшей земли и отсутствия сил для рытья нормальных могил, весной 1942 года стали появляться непогребенные тела. Даже те, у кого была возможность похоронить родных, часто не могли потом найти их могил, как, например, в семье самой Надежды Черепениной.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.