В СКФО назвали подрывную работу украинских спецслужб дестабилизирующим фактором

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин обозначил факторы, способные оказать негативное влияние на состояние оперативной обстановки в округе

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Подрывная деятельность западных и украинских спецслужб в Северо-Кавказском федеральном округе выступает дестабилизирующим фактором на Северном Кавказе, заявил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин на расширенном совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности ВОГОиП МВД России за 2025 год. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"Сегодня на расширенном совещании временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России под председательством начальника ГУ МВД России по СКФО генерал-полковника полиции Сергея Бачурина подведены итоги оперативно-служебной деятельности группировки за 2025 год и определены задачи на предстоящий период", - говорится в сообщении.

Открывая совещание, Бачурин обозначил факторы, способные оказать негативное влияние на состояние оперативной обстановки в округе, а также определил ряд вопросов, которым следует уделить особое внимание.

"Дестабилизирующим фактором выступала беспрецедентная подрывная деятельность западных и украинских спецслужб, международных террористических организаций, направленная на нарушение стабильности в округе путем нанесения ударов по критически важным объектам с использованием беспилотных воздушных судов, осуществления посягательств в отношении представителей власти, силовых структур и мирного населения, попыток совершения технологических диверсий на государственных и промышленных объектах, а также объектах транспортной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Бачурина.

Уточняется, что начальник главка обратил внимание руководства ВОГОиП МВД России на организацию надлежащей работы объектов УЗС по изъятию из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, повышение эффективности досмотровых мероприятий, их полноту и качество.