ДНК-экспертизу найденного в Босфоре тела проведут 21 января
СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. ДНК-экспертиза для установления личности мужчины, тело которого было обнаружено в Босфоре и который, как предполагает турецкая полиция, может быть пропавшим в августе во время заплыва в проливе российском спортсменом Николаем Свечниковым, запланирована на 21 января. Об этом ТАСС сообщила родственница семьи Свечниковых Алена Караман.
"Да, ДНК-экспертизу планируется провести завтра (21 января - прим. ТАСС)", - сказала она. По ее словам, 21 января в Стамбул прибудет мать Свечникова Галина, участие которой в процедуре проведения экспертизы обязательно.
Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек утром 20 января обнаружили с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэксперизы. В тот же день туда на процедуру опознания тела была приглашена проживающая в Стамбуле родственница Свечникова Алена Караман.